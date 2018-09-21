СГК Мельниченко ведет переговоры о покупке Рефтинской ГРЭС

Сделка с итальянской Enel может произойти до конца года

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Enel заявляла, что намерена закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС мощностью 3,8 ГВт в 2018 г. Enel

Сибирская генерирующая компания (СГК) Андрея Мельниченко примет решение о покупке Рефтинской ГРЭС у итальянской Enel до конца года, сообщил 21 сентября гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

«Мы совместно (с Enel – «Ведомости») должны снять оставшиеся вопросы или не снять. Я думаю, ускоримся мы в ноябре по субъективным причинам, а в декабре уже что-то скажем», — сказал Кузнецов.