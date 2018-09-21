Бизнес / Промышленность

СГК Мельниченко ведет переговоры о покупке Рефтинской ГРЭС

Сделка с итальянской Enel может произойти до конца года
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Сибирская генерирующая компания (СГК) Андрея Мельниченко примет решение о покупке Рефтинской ГРЭС у итальянской Enel до конца года, сообщил 21 сентября гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

«Мы совместно (с Enel – «Ведомости») должны снять оставшиеся вопросы или не снять. Я думаю, ускоримся мы в ноябре по субъективным причинам, а в декабре уже что-то скажем», — сказал Кузнецов.

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