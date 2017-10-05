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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Рефтинская ГРЭС приглянулась Березкину

Стал известен еще один претендент на Рефтинскую ГРЭС

Компания, подконтрольная Григорию Березкину, готова купить станцию

«Русэнергосбыт» (50,5% у ЕСН Григория Березкина) стал еще одним претендентом на покупку 100% Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия». О том, что энергосбытовая компания рассматривает такую возможность, «Ведомостям» рассказали источник, близкий к одной из сторон переговоров, и знакомый Березкина.

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