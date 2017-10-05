Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Рефтинская ГРЭС приглянулась Березкину
Стал известен еще один претендент на Рефтинскую ГРЭС
Компания, подконтрольная Григорию Березкину, готова купить станцию
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«Энел Россия» с прошлого года ищет покупателя на Рефтинскую ГРЭС
Илья Караченко
«Русэнергосбыт» (50,5% у ЕСН Григория Березкина) стал еще одним претендентом на покупку 100% Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия». О том, что энергосбытовая компания рассматривает такую возможность, «Ведомостям» рассказали источник, близкий к одной из сторон переговоров, и знакомый Березкина.
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