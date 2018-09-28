Бизнес / ТЭК

Компаниям заплатят за экономию энергии

Снижение потребления в часы пиковой нагрузки сэкономит до 7 млрд рублей
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Минэнерго предлагает распространить зависимость стоимости электроэнергии от потребления (так называемый механизм ценозависимого снижения потребления электроэнергии, ЦЗСП) с оптового на розничный рынок.

С января 2017 г. те, кто использует этот механизм, по требованию «Системного оператора» снижают потребление при высоких нагрузках, получая за это вычет из платы за мощность (зависит от ее цены на конкурсном отборе, КОМ). В 2017 г. вычет составлял до 113 000 руб. за МВт в месяц в первой ценовой зоне (европейская часть и Урал) и 181 000 руб. во второй (Сибирь). Это позволило энергоемким заводам UC Rusal сэкономить около 26 млн руб. только в I квартале 2017 г. (других данных компания не раскрывает, а ее представитель назвал экономию от использования этого механизма «значительной»).

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