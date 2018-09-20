Бизнес / ТЭК

Потребители снова будут платить за магистральные сети

Дмитрий Козак поддержал сетевой тариф, реанимирующий «последнюю милю»
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В тарифы потребителей, напрямую подключенных к магистральным сетям, вернут расходы на содержание распределительных сетей, услугами которых они не пользуются. Принципиальное решение по этому вопросу было принято 19 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили «Ведомостям» четыре источника, близких к участникам совещания.

В результате тарифы для промышленности в течение семи лет вырастут в 1,5 раза. Кроме того, принято решение разработать комплекс мер по борьбе с перекрестным субсидированием, сообщили два источника в отрасли. Подробности и сроки реализации механизмов у вице-премьера не назывались. Представитель Козака сказал, что подробности появятся в постановлении правительства. Представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФСК и ФАС отказались от комментариев. В «Россетях» не ответили на вопросы «Ведомостей».

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