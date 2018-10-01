А1 продала долю в производителе полимерных труб

Конфликт акционеров «Полипластика», который длился с 2016 г., завершился

Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: A1 осталась без труб

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Сделка была закрыта на прошлой неделе, ее стоимость – $103,5 млн Группа Полипластик

Ramilos Trading (принадлежит А1 – инвестподразделению «Альфа-групп» Михаила Фридмана) продала 50% кипрской APG Polyplastic (APG) другому акционеру этой компании – Strongfield, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. APG принадлежит 96,48% ООО «Группа «Полипластик», крупнейшего в СНГ производителя полимерных трубопроводных систем (общая мощность производства – около 300 000 т продукции).

Сделка была закрыта на прошлой неделе, ее стоимость – $103,5 млн. Таким образом, Strongfield теперь владеет 100% APG. Стороны также договорились о прекращении конфликта, который длился около трех лет, отказались от дальнейших претензий друг к другу и ранее поданных исков.