Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: A1 осталась без труб

А1 продала долю в производителе полимерных труб

Конфликт акционеров «Полипластика», который длился с 2016 г., завершился
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ramilos Trading (принадлежит А1 – инвестподразделению «Альфа-групп» Михаила Фридмана) продала 50% кипрской APG Polyplastic (APG) другому акционеру этой компании – Strongfield, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. APG принадлежит 96,48% ООО «Группа «Полипластик», крупнейшего в СНГ производителя полимерных трубопроводных систем (общая мощность производства – около 300 000 т продукции).

Сделка была закрыта на прошлой неделе, ее стоимость – $103,5 млн. Таким образом, Strongfield теперь владеет 100% APG. Стороны также договорились о прекращении конфликта, который длился около трех лет, отказались от дальнейших претензий друг к другу и ранее поданных исков.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике