Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: A1 осталась без труб
А1 продала долю в производителе полимерных труб
Конфликт акционеров «Полипластика», который длился с 2016 г., завершился
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Сделка была закрыта на прошлой неделе, ее стоимость – $103,5 млн
Группа Полипластик
Ramilos Trading (принадлежит А1 – инвестподразделению «Альфа-групп» Михаила Фридмана) продала 50% кипрской APG Polyplastic (APG) другому акционеру этой компании – Strongfield, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. APG принадлежит 96,48% ООО «Группа «Полипластик», крупнейшего в СНГ производителя полимерных трубопроводных систем (общая мощность производства – около 300 000 т продукции).
Сделка была закрыта на прошлой неделе, ее стоимость – $103,5 млн. Таким образом, Strongfield теперь владеет 100% APG. Стороны также договорились о прекращении конфликта, который длился около трех лет, отказались от дальнейших претензий друг к другу и ранее поданных исков.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}