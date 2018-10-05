«Фосагро» может удвоить поставки удобрений в Индию

Благодаря новому соглашению «Фосагро» удвоит поставки удобрений на индийский рынок Евгений Егоров / Ведомости

Соглашение между «Фосагро», Российским фондом прямых инвестиций и Indian Potash было подписано сторонами 5 октября во время визита президента Владимира Путина в Индию. Оно будет действовать с 2019 по 2021 г. За три года индийский производитель удобрений купит до 2 млн т. фосфоросодержащих минеральных удобрений, производимых «Фосагро». Стоимость контракта – $1 млрд.

Заключение такого большого контракта — позитивная новость для компании и для рынка, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. $330 млн в год — это порядка 10% от выручки «Фосагро». «Индия, наравне с Бразилией, — важные рынки для производителей удобрений, эти страны являются крупными импортерами. Улучшение отношений и долгосрочный контракт с одним из этих рынков — хорошая новость для компании», — заключает аналитик.

По мнению гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, соглашение с индийцами — значительный вклад в развитие российского несырьевого высокотехнологичного экспорта и дополнительный стимул для капиталовложений в отечественную отрасль минеральных удобрений. С ним согласен управляющий директор Indian Potash Сингх Галаут: «Продукция «Фосагро» позволит индийским фермерам повысить урожайность и укрепить продовольственную безопасность страны».

Благодаря новому соглашению «Фосагро» удвоит поставки на индийский рынок: в 2017 г. они составили 358 000 т., а за 8 месяцев этого года – 450 000 т. Если контракты будут заключены, то ежегодные поставки в следующие три года составят порядка 600 000 — 700 000 т.

В 2017 г. «Фосагро» произвела 6,6 млн т комплексных фосфорных удобрений. Это 54,5% российского производства удобрений данного типа. Выручка компании в 2017 г. составила 181,1 млрд руб.