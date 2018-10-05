«Русагро» получит контроль над крупным производителем масла и майонеза

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова Денис Гришкин / Ведомости

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Об этом говорится в сообщениях компаний. Ros Agro Plc. (головная структура группы «Русагро») приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты», уточняется в сообщении «Русагро».

В состав «Солнечных продуктов» входят три масложировых комбината (в Москве, Саратове, Новосибирске), которые выпускают 500 000 т продукции в год, три маслоэкстракционных завода общей мощностью 4700 т маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 000 т, а также сельскохозяйственные земли в Саратовской области.

В 2019 г. «Русагро» намеревается объединить приобретенные активы с уже принадлежащими группе масложировыми предприятиями. Пока же «Солнечные продукты» будут работать автономно, говорится в сообщении компании. Новым гендиректором холдинга станет Роман Данилин, являющийся генеральным директором масложирового дивизиона «Русагро». Финансовым директором будет Валентин Петров, заместитель финансового директора «Русагро». Буров останется совладельцем «Солнечных продуктов», членом совета директоров и продолжит работу в компании, сообщает холдинг.

Причина, по которой «Солнечным продуктам» пришлось привлекать инвестора, — сложные времена, говорится в письме Бурова сотрудникам. Это связано с аварией на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал» три года назад, частично разрушившей здание завода. «... Каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов <...> В результате у “Солнечных продуктов” появился стратегический инвестор, который готов инвестировать в дальнейшее развитие холдинга», — сказано в обращении к сотрудникам саратовской компании.

На вопросы об условиях сделки представители обоих агрохолдингов не ответили.

«Солнечные продукты» – один из лидеров российского масложирового рынка. Холдинг выпускает масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез», мыло и др. Как сказано на сайте компании, холдинг занимает второе место по производству сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, третье место по фасованным маргаринам и четвертое место на рынке майонезов. До конца 2000-х гг. акционером «Солнечных продуктов» был председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2017 г. «Солнечные продукты» обсуждали слияние с холдингом «Юг Руси», но сделка не состоялась.

«Солнечные продукты» не раскрывают консолидированных финансовых показателей. Российский журнал Forbes оценивал выручку компании в 2017 г. в 42,3 млрд руб., что позволило ей стать 189-й в рейтинге 200 крупнейших частных компаний страны. «Русагро», в свою очередь, — лидер по производству фасованного маргарина, у него также пятое место на рынке майонеза России и восьмое — по сырому подсолнечному маслу, сказано в отчете холдинга за 2017 г.