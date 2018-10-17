«М.видео» нашел партнера для развития магазинов нового формата

Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский продавец бытовой техники в России «М.видео» решил, что первые магазины малого формата m_mobile оказались успешными, и договорился о развитии их сети на базе реконструируемых кинотеатров ADG Group. Об этом сообщила представитель ритейлера Валерия Андреева и подтвердил представитель ADG Group.

ADG Group строит на базе 39 кинотеатров, купленных у правительства Москвы в 2014 г. за 9,6 млрд руб., торгово-развлекательные районные центры. «М.видео» договорился открыть m_mobile в семи объектах — это бывшие советские кинотеатры «Ангара», «Прага», «Киргизия», «Будапешт», «Рассвет», «София» и «Орион».

Магазины откроются в течение 2019-2020 гг., уточнила Андреева. Первый появится весной 2019 г. в районном центре «Ангара» на Чонгарском бульваре. Ритейлер посмотрит, какие результаты работы будут у первых семи магазинов в бывших советских кинотеатрах, и после этого оценит перспективы развития в остальных центрах ADG Group, добавляет Андреева.

«М.видео» начал тестировать компактные точки m_mobile весной 2018 г. В таких магазинах ритейлер продает только цифровую электронику — смартфоны, гаджеты и т. д. Точки m_mobile в разы меньше обычных магазинов «М.видео»: если обычно «М.видео» занимает торговую площадь 1000–2000 кв. м, то m_mobile — около 200–300 кв. м.

С новым форматом ритейлер хотел активнее продавать цифровую технику, а традиционные магазины «М.видео» ассоциировались у покупателей с покупками крупной бытовой техники, телевизоров и т. д. Рост спроса на смартфоны будет драйвером рынка техники и электроники в ближайшие несколько лет, говорил ранее директор направления «Цифровая техника» «М.видео» Андрей Губанов.

Сейчас, по словам Андреевой, работают три магазина m_mobile, до конца года планируется открыть еще примерно пять точек. «Первыми итогами работы пилотных магазинов мы довольны, они выше наших ожиданий», — отмечает представитель ритейлера.

Магазины m_mobile в центрах ADG Group также могут быть удобны для выдачи онлайн-заказов «М.видео», считает управляющий директор m_mobile Андрей Губанов: «Сейчас под брендами «М.видео» и «Эльдорадо» работает порядка 850 магазинов, мы рассчитываем нарастить сеть до 1100 магазинов к 2022 г.».

Помимо «М.видео» будущие ключевые арендаторы сети районных центров ADG Group — супермаркеты «Лента», южнокорейский оператор кинотеатров CJ CGV, пункты выдачи заказов PickPoint и проект создателя сети семейных центров «ПандаПарк» — «Эдьютейнмент груп», напоминает представитель девелопера. Также в центрах будут арендаторы, которые предлагают товары и услуги повседневного спроса, говорит он, — в спорте, детских товарах, красоте и здоровье, книгах и др. Около 20% площадей займут так называемые форматы Food&Beverage (еда и напитки), продолжает представитель девелопера: в большинстве районных центров помимо кафе и ресторанов откроются гастрономические пространства, «фудхоллы».