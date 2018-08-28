«М.видео» определилась с будущим самых крупных магазинов Media Markt

Статья опубликована в № 4640 от 28.08.2018 под заголовком: Где немцам магазин, там россиянам – два

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Магазины Media Markt, возможно, были просто слишком большими для российского рынка Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский продавец бытовой техники и электроники, группа «М.видео», принадлежащая группе «Сафмар» Микаила Гуцериева, откроет в некоторых бывших помещениях сети Media Markt по два магазина сразу – под брендами и «Эльдорадо», и «М.видео» (оба бренда принадлежат группе «М.видео»). Об этом сообщила представительница группы «М.видео» Валерия Андреева.

«М.видео» рассчитывает завершить покупку российского бизнеса Media Markt у немецкой Ceconomy в начале сентября, рассказал главный исполнительный директор российской компании Энрике Фернандес, взамен немецкая компания получит 15% в группе «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщал председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев.

После закрытия сделки «М.видео» получит 42 магазина Media Markt. На их месте может открыться около 60 магазинов, говорит Андреева, – под брендами «М.видео» и «Эльдорадо». Но размеры магазинов Media Markt – от 3000 до 5500 кв. м. На месте некоторых таких точек можно открыть два магазина стандартных для группы «М.видео» размеров, рассказывает она: «М.видео» займет около 1600 кв. м и «Эльдорадо» – около 1400 кв. м. Где именно и сколько группа может открыть подобных парных торговых точек, Андреева отказалась обсуждать до закрытия сделки. Консультанты рынка недвижимости затруднились сделать предположения, какие именно магазины Media Markt можно было бы заменить двумя магазинами разных брендов.