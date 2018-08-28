Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4640 от 28.08.2018 под заголовком: Где немцам магазин, там россиянам – два

«М.видео» определилась с будущим самых крупных магазинов Media Markt

На их месте появятся парные магазины «М.видео» и «Эльдорадо»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крупнейший российский продавец бытовой техники и электроники, группа «М.видео», принадлежащая группе «Сафмар» Микаила Гуцериева, откроет в некоторых бывших помещениях сети Media Markt по два магазина сразу – под брендами и «Эльдорадо», и «М.видео» (оба бренда принадлежат группе «М.видео»). Об этом сообщила представительница группы «М.видео» Валерия Андреева.

«М.видео» рассчитывает завершить покупку российского бизнеса Media Markt у немецкой Ceconomy в начале сентября, рассказал главный исполнительный директор российской компании Энрике Фернандес, взамен немецкая компания получит 15% в группе «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщал председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев.

После закрытия сделки «М.видео» получит 42 магазина Media Markt. На их месте может открыться около 60 магазинов, говорит Андреева, – под брендами «М.видео» и «Эльдорадо». Но размеры магазинов Media Markt – от 3000 до 5500 кв. м. На месте некоторых таких точек можно открыть два магазина стандартных для группы «М.видео» размеров, рассказывает она: «М.видео» займет около 1600 кв. м и «Эльдорадо» – около 1400 кв. м. Где именно и сколько группа может открыть подобных парных торговых точек, Андреева отказалась обсуждать до закрытия сделки. Консультанты рынка недвижимости затруднились сделать предположения, какие именно магазины Media Markt можно было бы заменить двумя магазинами разных брендов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике