Бизнес / ТЭК

ФАС не будет против повышения акциза на топливо

Представитель антимонопольной службы опроверг слова начальника управления ведомства
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не направляла в правительство новых предложений не повышать акцизы на топливо с 2019 г., рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, начальник управления регулирования ТЭКа Дмитрий Махонин говорил о старом предложении службы, которое правительство уже рассмотрело и не поддержало.

Сегодня Махонин заявил агентству «РИА Новости», что ФАС предложила правительству отказаться от запланированного с января 2019 г. повышения акцизов на бензин и дизельное топливо и оставить их на прежнем уровне – 8213 руб за тонну. По его словам, это нужно, чтобы снизить давление на розничные цены. В разговоре с «Ведомостями» Махонин повторил, что предложения были направлены в правительство.

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