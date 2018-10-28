РФПИ до сих пор не купил долей ни в одном крупном российском агрохолдинге
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Сделка между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и крупным производителем растительных масел и майонеза ГК «Эфко» сорвалась, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным ее участникам. РФПИ вместе с партнерами, включая инвестфонд Mubadala, планировали вложить в компанию 10 млрд руб., соглашение об этом стороны подписали в 2016 г. Консорциум инвесторов должен был получить значительный, но не контрольный пакет в «Эфко».
Основные разногласия заключались в условиях выхода фонда из состава акционеров, говорит один из собеседников, также акционеров агрохолдинга не устроила цена. Другой источник подтверждает «агрессивные» ожидания владельцев «Эфко» по деньгам. Кроме того, по его словам, остается открытым вопрос с миноритариями, решение которого на себя взяли основные акционеры компании.
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