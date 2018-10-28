Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: РФПИ не прижился на селе

РФПИ до сих пор не купил долей ни в одном крупном российском агрохолдинге

Хоть сельское хозяйство и на подъеме, дать прогноз инвестиций в этот бизнес проблематично
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Сделка между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и крупным производителем растительных масел и майонеза ГК «Эфко» сорвалась, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным ее участникам. РФПИ вместе с партнерами, включая инвестфонд Mubadala, планировали вложить в компанию 10 млрд руб., соглашение об этом стороны подписали в 2016 г. Консорциум инвесторов должен был получить значительный, но не контрольный пакет в «Эфко».

Основные разногласия заключались в условиях выхода фонда из состава акционеров, говорит один из собеседников, также акционеров агрохолдинга не устроила цена. Другой источник подтверждает «агрессивные» ожидания владельцев «Эфко» по деньгам. Кроме того, по его словам, остается открытым вопрос с миноритариями, решение которого на себя взяли основные акционеры компании.

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