Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: «Уралвагонзаводу» не хватает места для инноваций

«Уралвагонзавод» приостановил производство инновационных вагонов

Выпускать их одновременно с обычными вагонами сложно
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Входящий в госкорпорацию «Рос­тех» «Уралвагонзавод» (УВЗ) в сентябре 2018 г. приостановил производство инновационных вагонов, продолжая выпускать обычные. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель УВЗ. По его словам, пауза в выпуске инновационных вагонов может продлиться до мая 2019 г. После чего будет приостановлен уже выпуск обычных вагонов – до тех пор «пока не будет понимания, что это необходимо рынку».

«На конвейере УВЗ достаточно проблематично одновременно выпускать инновационные и стандартные вагоны, – объясняет он. – Поэтому производство спланировано следующим образом: получили крупные заказы на один вид продукции – реализуем их, в это время формируется пакет заказов на другой». Других причин нет, заверяет представитель компании: «Сейчас есть спрос и на те и на другие вагоны. Когда выполним крупный заказ на стандартные вагоны, вернемся к производству инновационных, так как заказы есть». «Для нас важна равномерная загрузка предприятия на долгосрочную перспективу, для того чтобы можно было строить ритмичные планы развития продукции и мощностей для ее производства», – добавил он. По его словам, на инновационные вагоны до приостановки приходилось примерно 50% общего производства. Для кого и сколько УВЗ произвел вагонов в 2018 г., с кем обсуждаются новые контракты, он не раскрыл.

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