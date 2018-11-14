«Камаз» может на восемь дней сократить рабочий график до конца года

В ноябре компания уже объявила простой на три дня, в декабре завод может остановиться на пять дней

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Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» определил пятницы 16, 23 и 30 ноября днями простоя Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» определил пятницы 16, 23 и 30 ноября днями простоя. Сотрудники за эти дни получат 2/3 от зарплаты, сообщил представитель автоконцерна. Первые две пятницы затронут часть вспомогательного персонала, а 30 ноября не будет работать и конвейер. Решения по декабрю пока нет, говорит представитель «Камаза». Обсуждаются несколько вариантов, в том числе уход на новогодние каникулы на пять дней раньше – с 25 декабря.