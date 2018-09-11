Бизнес / Транспорт

«Камаз» будет выпускать двигатели для судов

Партнером в проекте станет китайская Weichai Power Co.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Камаз» создает с китайской Weichai Power Co. Ltd. совместное предприятие (СП) для производства индустриальных двигателей. Доли партнеров будут равны – 50:50.

Соглашение о создании СП «Камаз Вейчай» было подписано 11 сентября на Восточном экономическом форуме.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Если у вас есть подписка - вы можете продлить ее по этой акции. Мы добавим дополнительный период к вашей подписке, когда она закончится | 19 руб. за один месяц с «Автоплатежом» 590 руб. за следующий месяц.
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете