«Камаз» будет выпускать двигатели для судов
Партнером в проекте станет китайская Weichai Power Co.
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Председатель правления «Weichai Power» Тань Сюйгуан и генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин
Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС
«Камаз» создает с китайской Weichai Power Co. Ltd. совместное предприятие (СП) для производства индустриальных двигателей. Доли партнеров будут равны – 50:50.
Соглашение о создании СП «Камаз Вейчай» было подписано 11 сентября на Восточном экономическом форуме.
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