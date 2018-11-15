Cуд признал банкротом сооснователя Anywayanyday

В 2015 году Кирилл Подольский продал свои аграрные активы, а в этом – и билетный сервис

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом сооснователя онлайн-агентства Anywayanyday и гендиректора IT-платформы Smartseeds Кирилла Подольского Сергей Пивоваро / Ведомости

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом сооснователя онлайн-агентства Anywayanyday и гендиректора IT-платформы Smartseeds Кирилла Подольского, следует из картотеки суда.

Решение вынесено 13 ноября по иску «Бис консалтинга». Требование истца включено в третью очередь реестра требований кредиторов: это 568 888 руб. в целом, из которых 560 000 руб. — основной долг, а 8800 руб. — расходы на госпошлину. До марта 2019 г. в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества.

Подольский в 2011 г. взял кредит в «Русском славянском банке» на $10 млн, поручителем по которому выступил Таганрогский судоремонтный завод (ТСРЗ). К 2015 г. Подольский выплатил более $4 млн основного долга, однако еще 560 000 руб. в течение 2014 г. перечислил за него ТСРЗ при условии, что Подольский вернет заводу эти деньги до конца года. Однако бизнесмен этого не сделал. В 2016 г. завод переуступил долг компании «Бис консалтинг». В том же году последняя взыскала долг через суд, однако Подольский его так и не выплатил.

Подольский известен как зернотрейдер. Он выстроил одну из крупнейших трейдинговых компаний с выручкой до $950 млн – Valars Group. В 2010 г. на основе аграрных активов группы создал компанию Valinor, одну из крупнейших компаний на этом рынке. Из-за больших долгов – около $350 млн на июль 2011 г. — он решил провести первичное размещение акций компании на Варшавской бирже, чтобы часть полученных денег направить на погашение долгов. Уже на тот момент почти 65% акций компании были в залоге у банков-кредиторов. Крупнейшими из них оказались Deutsche Bank (в залоге держал 10% акций), Сбербанк (40%) и «Альфа-банк Украина» (15%). Однако агрокомпания отложила размещение, объяснив решение неблагоприятными рыночными условиями.

После неудавшегося IPO Подольский пытался найти партнеров среди профильных инвесторов, но договориться ни с кем не удалось. В итоге в 2015 г. активы Valinor купил «Агрокомплекс им. Ткачева» бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Одним из главных кредиторов «Агрокомплекса» был как раз Сбербанк.

При продаже аграрного бизнеса по решению кредиторов часть долга была выведена за периметр сделки, пояснил «Ведомостям» Подольский. «Я вынужден был на это пойти, чтобы завершить сделку, чтобы не допустить банкротства Valinor», — говорит он. В итоге часть долга осталась на Подольском. Размер обязательств он не назвал, подчеркнув, что он был «существенным».

После этого Подольский переключился на созданное им онлайн-агентство путешествий Anywayanyday. Также в 2017 г. он запустил IT-платформу Smartseeds для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов. В проект инвестировали совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов и его партнеры. В августе этого года стало известно, что бизнесмен продал 100% Anywayanyday.