Сбербанк приобрел 10% «Уралкалия» у давнего партнера Мазепина

Капитализация «Уралкалия» на Московской фондовой бирже 6 декабря составляла 252,9 млрд руб. Таким образом, пакет, приобретенный «Сбербанком», мог стоить 25,7 млрд руб. Денис Абрамов / Ведомости

Структура Сбербанка – «Сбербанк инвестиции» – приобрела 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия», сообщили в четверг банк и компания. Пакет банк выкупил у кипрской Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк.

У Сбербанка есть значительный опыт инвестирования в сектор удобрений. Покупка акций «Уралкалия» привлекательна, так как обеспечит существенный возврат на инвестицию, говорит представитель Сбербанка. Сумму сделки он не раскрыл.

«Банк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. Возможность продажи банк также рассматривает», – добавил он.

Капитализация «Уралкалия» на Московской фондовой бирже 6 декабря составляла 252,9 млрд руб. Таким образом, пакет, приобретенный Сбербанком, мог стоить 25,7 млрд руб.

До сделки Rinsoco Trading была вторым по величине акционером «Уралкалия». У Лобяка была такая же доля, как и у основного владельца компании Дмитрия Мазепина, – 19,9%.

Лобяк – однокурсник и давний партнер Мазепина. Он вошел в совет директоров «Уралкалия» в 2016 г. А спустя год стал и акционером компании, купив 19,9% акций у «Онэксима» Михаила Прохорова.

Мазепин вместе с Прохоровым приобретали акции «Уралкалия» в декабре 2013 г. у структур Сулеймана Керимова и его партнеров. 19,99% обошлись «Уралхиму» в $3,7 млрд. Под покупку был привлечен кредит на $4,5 млрд. У «Онэксима» изначально было 27% компании, но потом компания снизила долю до 20%. Представители Прохорова никогда не участвовали в оперативном управлении компанией, все решения принимала команда Мазепина, рассказывали люди, близкие к нынешним акционерам «Уралкалия» и «Онэксиму».