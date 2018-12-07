Крупнейшая российская сеть гипермаркетов сменила гендиректора

Инициатива исходила от Дюннинга Евгений Егоров / Ведомости

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» сменила гендиректора. Вместо руководившего компанией около 10 лет Яна Дюннинга ее возглавил Герман Тинга. Тинга с 2013 г. был коммерческим директором этой сети.

Как пояснил представитель «Ленты», инициатива исходила от Дюннинга. Он, по его словам, покинул компанию, пояснив совету директоров, что после 10 лет работы хотел бы перемен. В начале 2018 г. в беседе с «Ведомостями» Дюннинг на вопрос о переменах говорил, что не планирует их. «У ритейла есть преимущество: оно в том, что идеальный момент не наступает никогда. Когда ты думаешь, что наконец у тебя отличный формат, концепция, – ты должен снова идти работать. И это то, что меня в нем привлекает», – рассуждал он весной в интервью «Ведомостям».

Инвесторы воспринимали Дюннинга как один из факторов успеха «Ленты», которая после громкого корпоративного конфликта 10 лет назад смогла восстановить рост бизнеса, стала одной из самых быстрорастущих сетей в российской рознице и провела IPO. По словам председателя совета директоров «Ленты», новый гендиректор сети Герман Тинга «в целом способствовал достижению высоких операционных результатов, которых достигла компания за последние 5 лет».

Но в последние несколько лет на фоне ужесточения конкуренции со стороны магазинов у дома, а также слабой инфляции «Лента» начала испытывать сложности и отток клиентов.

В 2018 г. «Лента», до сих пор радовавшая инвесторов перевыполнением плана, впервые его не выполнит. Она откроет в 2018 г. меньше магазинов, чем планировала: не 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, а 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов. Прогноз капитальных затрат также ухудшен: с 30–35 млрд до 25–30 млрд руб. На конец III квартала 2018 г. у «Ленты» было 233 гипермаркета и 121 супермаркет.

Тинга заявил, что у него «есть четкий план действий по дальнейшему развитию бизнеса компании»: «Лента» добилась сильных позиций на рынке, несмотря на непростую ситуацию в продовольственном ритейле».