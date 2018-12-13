Средние запасы нефти в мире снова начали расти

Именно этого пытались избежать Россия и Саудовская Аравия в 2016 году

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рост запасов напрямую связан с высоким уровнем добычи ОПЕК+ во второй половине 2018 г., комментирует аналитик АКРА Василий Танурков Aly Song / REUTERS

Средние запасы нефти за пять лет в хранилищах стран-потребителей снова начали расти – в ноябре они на 11 млн баррелей превысили обычный уровень. Такое произошло впервые с марта этого года, констатировало в отчете Международное энергетическое агентство (МЭА, автономное агентство в составе Организации экономического сотрудничества и развития).

В октябре запасы нефти увеличились на 5,7 млн баррелей и достигли 2,9 млрд баррелей, пишет МЭА. Это наивысший уровень с января 2018 г., когда все страны из соглашения ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти полностью выполняли свои обязательства. Сильнее всего запасы нефти выросли в Китае, констатируют эксперты агентства. Рост запасов выше средних за пять лет стал одной из причиной падения цен на нефть в 2015-2016 гг., именно на этот показатель ориентировались Россия, Саудовская Аравия и другие участники соглашения о сокращении добычи.