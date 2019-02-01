Китай сообщил, какую российскую птицу пустит на рынок
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Главное таможенное управление Китая опубликовало перечень из 23 российских птицеводческих компаний, аттестованных на экспорт, среди них птицефабрики «Черкизово», «Мираторга», «Приосколья», а также производители индейки «Дамате» и «Краснобор».
Протоколы о поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции Россия подписала с Китаем в ноябре 2018 г. Китай закрыл свой рынок в 2005 г. из-за вспышек птичьего гриппа в России. Переговоры заняли шесть лет, напоминает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, два года назад Китай признал Россию благополучной по гриппу, а фактический доступ к рынку продукция получила только сейчас. Поставки не ограничены, главное – соответствие ветеринарным требованиям Китая, говорит представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}