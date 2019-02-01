Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Китай выбрал себе кур

Китай сообщил, какую российскую птицу пустит на рынок

Она может заместить часть бразильских поставок
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Главное таможенное управление Китая опубликовало перечень из 23 российских птицеводческих компаний, аттестованных на экспорт, среди них птицефабрики «Черкизово», «Мираторга», «Приосколья», а также производители индейки «Дамате» и «Краснобор».

Протоколы о поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции Россия подписала с Китаем в ноябре 2018 г. Китай закрыл свой рынок в 2005 г. из-за вспышек птичьего гриппа в России. Переговоры заняли шесть лет, напоминает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, два года назад Китай признал Россию благополучной по гриппу, а фактический доступ к рынку продукция получила только сейчас. Поставки не ограничены, главное – соответствие ветеринарным требованиям Китая, говорит представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Комментарии
Лукоп
06:53 01.02.2019
Может заместить, а может и не заместить! Тем более, что депозиты никто в Китае не отменял.
00
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