Ozon и «Яндекс.Маркет» заключат крупнейшие сделки по аренде складов
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Ozоn договорился с ГК «Ориентир» об аренде у нее примерно 120 000 кв. м в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компаниями. Сделка, по их словам, была закрыта в самом конце прошлого года, она станет крупнейшей в 2018 г.
Представитель Ozon уточняет, что компания берет в долгосрочную аренду 94 000 кв. м под новый распределительный центр, открытие которого запланировано на середину 2019 г. Он добавляет, что договор предусматривает возможность дальнейшего расширения до 122 000 кв. м. Управляющий директор ГК «Ориентир» Андрей Постников говорит, что Ozon станет крупнейшим резидентом складов компании на севере Московской области, где общая площадь застройки превысит 600 000 кв. м.
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