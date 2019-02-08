Производители удобрений увеличили поставки на внутренний рынок
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По итогам 2018 г. потребление удобрений на российском рынке выросло на 9% до 3,4 млн т (в пересчете на действующее вещество), следует из данных отраслевой ассоциации производителей удобрений РАПУ. Поставки на внутренний рынок выросли у «Акрона» на 50% до 900 000 т (в физическом выражении) за счет роста продаж карбамидо-аммиачной смеси, говорится в сообщении компании. У «Уралхима» рост поставок в Россию и СНГ составил 20% до 2,6 млн т, только продажи минеральных удобрений выросли на 50% до 1 млн т, следует из данных компании. Еще один крупнейший производитель удобрений, «Еврохим», увеличил выручку от продаж в России на 4%, следует из отчета компании за прошлый год.
По итогам года крупнейшим поставщиком всех видов минудобрений для отечественных аграриев стала «Фосагро», следует из данных РАПУ, – 2,93 млн т. На втором и третьем местах – «Еврохим» (1,6 млн т) и «Акрон».
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