Американская Starbucks откроет в Москве кофейни нового формата
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Первая кофейня нового премиального формата Starbucks Reserve Bar откроется на ул. Неглинной, 15. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram и Facebook. Заведение заработает «в ближайшие месяцы», подтвердил «Ведомостям» представитель Starbucks в России.
Американская Starbucks продает и промышленно обжаривает кофейные зерна, а также владеет одноименной сетью кофеен, насчитывающей более 24 000 заведений по всему миру. Под брендом Starbucks Reserve компания продает премиальный кофе, поставляемый с небольших семейных плантаций. Каждая партия такого кофе обжаривается отдельно от других видов, после чего из них создаются «уникальные кофейные бленды», сказано на сайте компании. Такой кофе можно попробовать в специальных премиальных кофейнях Starbucks Reserve Roasteries – сегодня в мире их пять. Первая открыта в декабре 2014 г. в Сиэтле, затем в течение двух лет – в Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. На 2019 г. запланирован запуск Starbucks Reserve Roasteries в Чикаго. Кофейни Starbucks Reserve Roasteries представляют собой концептуальное пространство с авторским дизайном, непременным атрибутом которого является большой ростер для обжарки кофе, обычно размещенный в центре зале.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}