Американская Starbucks откроет в Москве кофейни нового формата

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В Starbucks Reserve Bar бариста превращает приготовление кофе в театральное представление Starbucks

Первая кофейня нового премиального формата Starbucks Reserve Bar откроется на ул. Неглинной, 15. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram и Facebook. Заведение заработает «в ближайшие месяцы», подтвердил «Ведомостям» представитель Starbucks в России.

Американская Starbucks продает и промышленно обжаривает кофейные зерна, а также владеет одноименной сетью кофеен, насчитывающей более 24 000 заведений по всему миру. Под брендом Starbucks Reserve компания продает премиальный кофе, поставляемый с небольших семейных плантаций. Каждая партия такого кофе обжаривается отдельно от других видов, после чего из них создаются «уникальные кофейные бленды», сказано на сайте компании. Такой кофе можно попробовать в специальных премиальных кофейнях Starbucks Reserve Roasteries – сегодня в мире их пять. Первая открыта в декабре 2014 г. в Сиэтле, затем в течение двух лет – в Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. На 2019 г. запланирован запуск Starbucks Reserve Roasteries в Чикаго. Кофейни Starbucks Reserve Roasteries представляют собой концептуальное пространство с авторским дизайном, непременным атрибутом которого является большой ростер для обжарки кофе, обычно размещенный в центре зале.