Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Starbucks покажет шоу

Американская Starbucks откроет в Москве кофейни нового формата

Здесь можно будет попробовать премиальные сорта кофе, заваренные необычными способами

Первая кофейня нового премиального формата Starbucks Reserve Bar откроется на ул. Неглинной, 15. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram и Facebook. Заведение заработает «в ближайшие месяцы», подтвердил «Ведомостям» представитель Starbucks в России.

Американская Starbucks продает и промышленно обжаривает кофейные зерна, а также владеет одноименной сетью кофеен, насчитывающей более 24 000 заведений по всему миру. Под брендом Starbucks Reserve компания продает премиальный кофе, поставляемый с небольших семейных плантаций. Каждая партия такого кофе обжаривается отдельно от других видов, после чего из них создаются «уникальные кофейные бленды», сказано на сайте компании. Такой кофе можно попробовать в специальных премиальных кофейнях Starbucks Reserve Roasteries – сегодня в мире их пять. Первая открыта в декабре 2014 г. в Сиэтле, затем в течение двух лет – в Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. На 2019 г. запланирован запуск Starbucks Reserve Roasteries в Чикаго. Кофейни Starbucks Reserve Roasteries представляют собой концептуальное пространство с авторским дизайном, непременным атрибутом которого является большой ростер для обжарки кофе, обычно размещенный в центре зале.

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