Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Михаил Прохоров продал металл РФПИ

РФПИ и партнеры купили 10% в горно-металлургической компании Прохорова

На базе «Интергео» они хотят создать одну из крупнейших компаний на российском рынке цветных металлов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим», сообщил «Ведомостям» представитель РФПИ. Сделка закрыта, ее подробности, в том числе сумму сделки, он не сообщил. Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.

РФПИ и партнеры являются прежде всего финансовыми инвесторами в данном проекте, но «готовы рассматривать различные варианты в зависимости от их экономический привлекательности», ответил представитель РФПИ на вопрос об увеличении доли в «Интергео». «Фонд и его соинвесторы считают, что сейчас самый правильный момент для входа в проект, так как начинают реализовываться планы по созданию на базе «Интергео» одной из крупнейших компаний в секторе цветной металлургии в России», – добавил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике