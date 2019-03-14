РФПИ и партнеры купили 10% в горно-металлургической компании Прохорова

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Михаил Прохоров продал металл РФПИ Андрей Гордеев / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим», сообщил «Ведомостям» представитель РФПИ. Сделка закрыта, ее подробности, в том числе сумму сделки, он не сообщил. Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.

РФПИ и партнеры являются прежде всего финансовыми инвесторами в данном проекте, но «готовы рассматривать различные варианты в зависимости от их экономический привлекательности», ответил представитель РФПИ на вопрос об увеличении доли в «Интергео». «Фонд и его соинвесторы считают, что сейчас самый правильный момент для входа в проект, так как начинают реализовываться планы по созданию на базе «Интергео» одной из крупнейших компаний в секторе цветной металлургии в России», – добавил он.