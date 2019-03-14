РФПИ и партнеры купили 10% в горно-металлургической компании Прохорова
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим», сообщил «Ведомостям» представитель РФПИ. Сделка закрыта, ее подробности, в том числе сумму сделки, он не сообщил. Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.
РФПИ и партнеры являются прежде всего финансовыми инвесторами в данном проекте, но «готовы рассматривать различные варианты в зависимости от их экономический привлекательности», ответил представитель РФПИ на вопрос об увеличении доли в «Интергео». «Фонд и его соинвесторы считают, что сейчас самый правильный момент для входа в проект, так как начинают реализовываться планы по созданию на базе «Интергео» одной из крупнейших компаний в секторе цветной металлургии в России», – добавил он.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}