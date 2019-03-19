«Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов

У авиакомпании появятся безбагажные тарифы, цены на них будут снижены до 30%

Евгений Егоров / Ведомости

«Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы, сообщил представитель авиакомпании. На рейсах «России» они вводятся на среднемагистральных направлениях. У «Аэрофлота» безбагажные тарифы появятся для перевозок только в города Германии (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

Безбагажные тарифы будут дешевле нынешних билетов экономкласса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещает «Аэрофлот».

Новые тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке, говорится в сообщении «Аэрофлота». Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке такого предложения эти пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего багажа.

На всех рейсах «Аэрофлота» и «России» останутся и тарифы, включающие перевозку багажа.

«Безбагажные тарифы – это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, наша цель – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта», – приводятся в сообщении «Аэрофлота» слова заместителя гендиректора компании Андрея Чиханчина.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 г.: первой их ввела S7 Airlines, сразу вслед за ней – «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже – Nordwind. Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне. «Аэрофлот» позиционируется как премиальный перевозчик и ранее заявлял, что оказывает пассажирам полный спектр услуг.

«Многие крупнейшие перевозчики уже ввели безбагажные тарифы, в том числе такие премиальные авиакомпании, как Lufthansa, British Airways, Finnair, Etihad, – говорит эксперт авиационной практики компании Bain Сергей Зайцев. – Есть такие тарифы у Air France, KLM, Iberia, Alitalia, Delta, American Airlines, Air Canada, LATAM и др. – это реакция на действия конкурентов, компания, которая не имеет безбагажных тарифов будет выглядеть дороже остальных». Такие тарифы позволяют снизить минимальную стоимость билета и быть в первых строках выдачи на авиапоисковиках, таких как Skyscanner, Momondo, Onetwotrip и проч. Разница всего в несколько сотен рублей может отбросить тарифы с багажом на пятую страницу поиска и далее, отмечает Зайцев.

«Безбагажные тарифы придумали американцы, – говорит гендиректор компании Infomost Борис Рыбак. – Но в США это был способ повысить стоимость перелета: в один прекрасный момент у ряда перевозчиков самые дешевые билеты перестали включать перевозку багажа». В России же они появились в условиях кризиса в экономике и авиации, когда авиакомпании искали любые способы привлечь пассажиров, добавляет Рыбак.

В мировой авиаиндустрии продолжается тенденция разделения услуг, включенных в стоимость перевозки (unbundling). Пассажиры более осознанно подходят к покупке билетов и не хотят платить за те услуги, которыми они не пользуются. Если человек летит в двухдневную поездку в Европу, то он, скорее всего, не возьмет с собой регистрируемый багаж и при прочих равных предпочтет купить более дешевый безбагажный тариф, рассуждает Зайцев. Поэтому более низкая цена на билеты однозначно сгенерирует дополнительный спрос и увеличит количество пассажиров, уверен он.

По данным сервиса OneTwoTrip, популярность безбагажных тарифов в России растет: если в конце трех кварталов 2016 г. перевозку без багажа покупали 45% пассажиров, то в конце аналогичных периодов 2017 и 2018 гг. – 49 и 52% соответственно. Последние данные составлены на основе опроса примерно 30 000 пассажиров, купивших билет через этот поисковик.

Поездки в Европу из России на 3 дня и менее составляют порядка 10–30% от общего числа перелетов «туда-обратно». Большинство таких пассажиров будет заинтересовано в покупке безбагажного тарифа. Кроме того, летящие вместе пассажиры смогут сэкономить, купив билеты с багажом и без, отмечает Зайцев из Bain.