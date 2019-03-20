«Северсталь» станет металлургическим акселератором

В 2019 году компания потратит $16 млн на поддержку инновационных проектов

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«Северсталь» стремится укреплять лидерство в отрасли и предлагать клиентам более инновационные и уникальные решения Владимир Смирнов / ТАСС

«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.

Severstal SteelTech Accelerator будет заниматься поиском инновационных решений в промышленной сфере и их интеграцией в производственный цикл. «Сотрудничество со стартаперами, проекты которых будут отобраны для интеграции на предприятиях «Северстали», предполагает инвестиции в развитие технологии, покупку прав пользования разработкой или коммерческое сотрудничество с поставщиком технологии», – объяснил представитель «Северстали».