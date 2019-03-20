Бизнес / Промышленность

«Северсталь» станет металлургическим акселератором

В 2019 году компания потратит $16 млн на поддержку инновационных проектов

«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.

Severstal SteelTech Accelerator будет заниматься поиском инновационных решений в промышленной сфере и их интеграцией в производственный цикл. «Сотрудничество со стартаперами, проекты которых будут отобраны для интеграции на предприятиях «Северстали», предполагает инвестиции в развитие технологии, покупку прав пользования разработкой или коммерческое сотрудничество с поставщиком технологии», – объяснил представитель «Северстали».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
komandir
12:48 20.03.2019
У меня такое ощущение. Что рывок со стартапами в период кризиса больше связан с выводом денег, в такой красивой обертке. до 2014 года как-то все проще было. а тут поперло. Главное что в те компании, в который вкладывают не имеют никакой ценности. Эти технологии тоже ничего не стоят, в плане оценки. между собой договорились и оценили. Пардон если ошибаюсь. ну в упор не понимаю желание оценивать дорого компании которые по факту ничего не стоят. 1. ООО ничего стоит. С АО проблемы здесь. Все регистрируются на Кипре. 2. Фондового рынка здесь нет под них. 3. Покупателей тоже кроме самих таких мега ПАО. 4. Да и откуда пацаны чего-то придумают если сокращаются расходы на образование. И в общем нет потребностей в технологическом развитии Экономики так как население бедное, а мы все больше и больше изолиционируемся. Среди только покупателей либо госы либо такие компании. Калви - сидит. $41 млн кешем ежегодно - не плохие деньги на старость. Тем более все технологии ну там на западе, у тех кто проектировал Череповецкий металлургический. Я не буду спорить про необходимость развития производства - ну где страртаперов то найти - ну нет там не зависимых мегастартаперов на коленках доменные печи разрабатывающих ночами.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике