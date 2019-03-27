«Новатэк» и «Транснефть» попросили президента лишить ФАС части полномочий

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Универсальные подходы, основанные только на инфляции, для трубопроводного транспорта невозможны, уверен представитель «Новатэка» Евгений Разумный / Ведомости

Президент «Транснефти» Николай Токарев и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон просят президента Владимира Путина передать регулирование тарифов на транспортировку нефти и газа от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Минэнерго, сообщил Токарев. «Нас не все устраивает в том, как организует эту работу ФАС, – заявил он «Интерфаксу». – За последние несколько лет мы не увидели ни одного внятного документа, который бы ФАС разработала и использовала для регуляции этой темы».

В прошлом году Токарев, Михельсон и совладелец НЛМК Владимир Лисин уже просили председателя правительства Дмитрия Медведева отстранить ФАС от регулирования тарифов. Решения не последовало.

«Мы в прошлом году выходили на [первого вице-премьера Антона] Силуанова с этой темой, – рассказал Токарев. – Но решили отложить до нового года, потом позиция осталась в подвешенном состоянии и мы с Михельсоном повторно вышли с просьбой рассмотреть возможность передачи тарифного регулирования в Минэнерго, потому что надо не теоретизировать, а заниматься регуляцией».