Правительство выделит на создание газовых турбин большой мощности 7 млрд рублей

Максим Стулов / Ведомости

Общая стоимость проекта по созданию производства российских газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд руб., указано в сообщении на сайте правительства. Эта оценка определена с использованием метода рыночных аналогов на основании опыта проектирования газовых и паровых турбин, стоимости подготовки производства и изготовления оборудования, уточняет правительство.

Половину этой суммы выделит федеральный бюджет в 2019–2021 гг. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 21 марта. В документе предусматривается субсидирование НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), направленных на разработку головных образцов линейки газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт, а также на разработку технологий сервиса компонентов горячего тракта газовых турбин, эксплуатируемых в России.

Претендовать на субсидии смогут российские компании, если не более 50% их акционеров зарегистрированы в офшорных зонах. Право на получение средств будет разыграно на конкурсе в течение 2019 г.

Планируется, что до конца 2032 г. будет произведено не менее 22 турбин большой и средней мощности. Их покупатели должны будут заключать договоры на длительное обслуживание техники.

Сейчас большие газовые турбины в России производит только «Сименс технологии газовых турбин», в которой 65% принадлежит Siemens и 35% – «Силовым машинам» Алексея Мордашова. Компания занимается локализацией турбины GT5-2000E (187 МВт), по итогам 2018 г. она была локализована на 62%. О намерении разработать экспериментальную турбину заявляли «Силовые машины». Также производством газовых турбин большой мощности интересовалась «Интер РАО», которая рассматривала приобретение у GE соответствующей лицензии.

В 2018 г. «Силовые машины» приступили к разработке отечественных газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт и компания планирует участвовать в конкурсе, рассказал «Ведомостям» ее представитель: «Государственные субсидии для этого проекта очень важны, так как позволяют окупить стартовые инвестиции. Существенная часть финансирования, которая превышает размер субсидий, будет обеспечена за счет собственных средств «Силовых машин».

Создание своих турбин «Силовые машины» оценивали в 14 млрд руб. и просили половину этой суммы из бюджета, такая же сумма утверждена постановлением правительства, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Какая конкуренция? Понятно, что сейчас речь идет о «Силовых машинах», но они могут реализовать проект в сотрудничестве с кем-то из своих партнеров».

Российские газовые турбины могут быть внедрены при модернизации ТЭС в 2022–2031 гг. стоимостью 1,9 трлн руб. Генерирующие компании, принявшие участие в программе, смогут получить льготы за использование экспериментального оборудования.

Сейчас идет отбор на первый этап программы модернизации ТЭС, в апреле-мае должны быть утверждены его результаты. Вряд ли кто-то из генераторов возьмет на себя риск заявиться с этими турбинами, считает Пикин: «Нет ни четких параметров этих турбин, ни оценок капитальных затрат, ни гарантий по срокам. В будущих отборах может быть, но сейчас будут использовать то оборудование, которое уже производится».

Представители Siemens, «Интер РАО» Минэнерго и Минпромторга вечером в четверг не ответили на запросы «Ведомостей».