Грудинин попытался перерегистрировать Совхоз им. Ленина

Евгений Разумный / Ведомости

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин пытается перерегистрировать Совхоз им. Ленина из Подмосковья в Москве, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. 26 апреля акционеры совхоза (44% акций принадлежат Грудинину) провели собрание, на котором проголосовали за смену места регистрации, приняв устав в новой редакции. Таким образом Грудинин планирует «выйти из-под юрисдикции ангажированных судов» Московской области, объясняет его представитель.

Однако этот план пока не сработал: подмосковное управление службы судебных приставов вынесло запрет на перерегистрацию, а МВД начало проверку законности перерегистрации («Ведомости» ознакомились с копиями документов). 15 мая налоговая инспекция отказалась зарегистрировать изменения в устав.

Строительный конфликт

Судебные приставы обеспечивают исполнение решения городского суда Видного Московской области (копия есть у «Ведомостей»), который 23 апреля присудил по бракоразводному процессу бывшей супруге бизнесмена Ирине 2/3 принадлежащих Грудинину акций совхоза. По мнению судьи, доля супруги составляет 42% всех акций совхоза. Грудинин сказал «Ведомостям», что ему принадлежит 44% акций, а в остальной части суд присовокупил к его доле акции третьих лиц, сделки дарения которых были признаны недействительными, в итоге подняв его долю выше 60%.

Суд также запретил проводить общее годовое собрание акционеров, однако представитель Грудинина объясняет, что на момент собрания акционеров решения суда в совхозе еще не было. По словам Грудинина, на заседании суда 23 апреля вопрос о введении обеспечительных мер не поднимался. Из копии решения горсуда Видного следует, что о дате собрания было известно еще до начала заседания суда.

Суд решает вопрос о принятии обеспечительных мер без вызова сторон и довольно часто участники действительно узнают о них значительно позже, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Павел Хлюстов. Если акционеры не знали о введении обеспечительных мер и соблюли все корпоративные процедуры, то решение могут оставить в силе, добавляет партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» адвокат Дмитрий Клеточкин.

Земли совхоза находятся сразу же за МКАД по Каширскому шоссе. Грудинин утверждает, что в них заинтересованы участники соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. Одним из застройщиков проекта стала группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, писал «Ъ». Генплан Молоковского предполагает строительство более 10 млн кв. м жилья и рост числа жителей поселения минимум в 40 раз, рассказывал Грудинин. По его мнению, земли совхоза могут использовать для реконструкции Каширского и Володарского шоссе и участка МКАД – Дроздово – Беседы.

Неожиданный владелец

В суде выяснилось, что Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на бизнесмена Владимира Палихату. Этот документ позволяет проводить сделки с имуществом.

Палихата возглавлял концерн «Росэнергомаш», объединявший несколько электротехнических заводов. Структуры бизнесмена участвовали во многих громких сделках слияний и поглощений, в частности универмага «Москва», «Центробуви», завода «Контрактор», «Искитим-цемента» и др., сопровождавшихся многочисленными судами. Сейчас Палихата издает журнал Inс. в России, с 2012 г. возглавляет Шахматную федерацию Москвы, он был соинвестором президентской кампании Ксении Собчак.

Палихата рассказал «Ведомостям», что у него подписано соглашение с Ириной Грудининой о приобретении 42% акций совхоза, которые она должна получить в результате бракоразводного процесса. По словам Палихаты, долю в совхозе он покупает «с целью получения прибыли». Это может быть доход от дивидендов, продажа пакета другим акционерам совхоза или третьей стране, или, наоборот, увеличение своей доли, добавляет он. Палихата уверяет, что бывшая супруга Грудинина получит от сделки «гораздо больше, чем ей предлагалось ее супругом». Сумму сделки бизнесмен не раскрывает, а заявление Грудинина о том, что идет рейдерский захват акций совхоза, называет бредом и домыслами, цель которых – отвлечь внимание от нарушений внутри самого совхоза.

Московская прописка не поможет

Опрошенные «Ведомостями» юристы не считают, что перерегистрация предприятия в Москве поможет Грудинину в судебном споре.

Бывшая супруга Грудинина сможет получить часть акций совхоза по решению городского суда Видного вне зависимости от места регистрации совхоза, уверен партнер, руководитель офиса Enforce Law Company в Москве Антон Марткочаков. Если суд принял дело к производству с соблюдением правил подсудности, то он должен будет его рассмотреть по существу, даже если в будущем подсудность изменится, отмечает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Russia Иван Веселов. А значит, изменение адреса регистрации совхоза, в отношении которого ведется спор, не повлечет изменения подсудности и рассмотрения спора о разделе имущества супругов.

Где будут рассматривать новые иски, в том числе по оспариванию этого собрания, будет зависеть от места регистрации совхоза на момент их предъявления, т. е. пока корпоративный спор из-за акций будет рассматривать Арбитражный суд Московской области, поясняет Хлюстов. Если налоговая инспекция все же зарегистрирует новый устав, то в основном все иски, ответчиком по которым будет выступать Совхоз им. Ленина, будут рассматриваться в Москве, добавляет Марткочаков. Что касается перспектив именно этого дела, то оставить в силе решение суда в апелляционной инстанции всегда проще, что делает положение супруги более выигрышным, заключает Хлюстов.

Если не будет политического вмешательства с федерального уровня в этот регионально-корпоративный конфликт, то история закончится для Грудинина неудачей, считает политолог Александр Пожалов: «Он уже лишился в Подмосковье депутатского мандата и должности главы совета Видного, а недавно подмосковные власти юридически запустили процесс искусственного объединения городских поселений и Ленинского района в единый городской округ, чему мешал Грудинин». В перспективе после этого, вероятно, встанет вопрос о коммерческой застройке оставшихся земель совхоза, тем более что она поэтапно шла и при Грудинине, напоминает он.

За год с момента президентских выборов не видно признаков того, чтобы федеральная власть вмешалась в ситуацию со вторым призером выборов, полагает Пожалов: «Наоборот, есть ощущение, что Грудинина хотят полностью вытеснить из публичной политики в преддверии «транзита власти» в КПРФ».

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