Из «Магнита» уходит операционный директор
Артем Смоленский считался главным соратником гендиректора Ольги Наумовой
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Максим Стулов / Ведомости
Операционный директор и член правления торговой сети «Магнит» Артем Смоленский уходит из компании. Об этом «Ведомостям» сообщили два знакомых топ-менеджера и два человека, близких к компании. Смоленский сказал «Ведомостям»: «Я не комментирую слухи». «Ведомости» ожидают комментария пресс-службы «Магнита».
Смоленский пришел в «Магнит» из X5 Retail Group, где был директором региональной сети «Пятерочка» и директором ее центрального дивизиона. Из X5 он ушел в середине мая 2018 г. вместе с отвечавшей за кадры Татьяной Князевой. Сейчас она директор по кадрам «Магнита».
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