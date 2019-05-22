X5 нашла нового партнера для доставки интернет-заказов

Доставка до двери может быть организована в большинстве регионов присутствия сетей X5 Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая российская розничная компания X5 Retail Group нашла еще одного партнера по доставке покупок из интернет-магазинов. Она заключила соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «Курьер сервис экспресс» (КСЭ), говорится в их совместном сообщении.

Предполагается организовать доставку интернет-заказов в магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также непосредственно на адрес клиента.

Схема будет выглядеть так. Сначала клиент делает заказ в интернет-магазине, который сотрудничает с КСЭ, затем КСЭ формирует заказ и передает структуре X5 для доставки на сортировочный центр, рассказывает представитель X5. Затем X5 со своего сортировочного центра отправляет посылку в постамат или пункт выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах X5, продолжает он. Если клиент заказал доставку до дома, то курьер КСЭ доставляет его из постамата или ПВЗ до двери.

Доставка до двери может быть организована в большинстве регионов присутствия сетей X5, сказал «Ведомостям» директор по логистике и операциям «Х5 омни» (дочерняя компания X5, развивает технологическую платформу сервисов на базе логистики и магазинов группы).

У группы Х5 более 15 000 магазинов: магазины у дома «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель».

X5 в последние год-два начала развивать инфраструктуру онлайн-продаж: в ее планах – создать сортировочные центры, попутную логистику и ПВЗ в большинстве магазинов. Для этого ритейлер создает СП с логистическими компаниями, а также договаривается о партнерствах с крупными онлайн-ритейлерами.

В мае 2019 г. X5 договорилась о сотрудничестве с AliExpress: товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и ПВЗ в «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях». В апреля соглашение было заключено с крупным российским интернет-продавцом Ozon: до конца 2020 г. появится свыше 2000 постаматов и откроется 2000 пунктов выдачи заказов в «Пятерочках».

В 2018 г. X5 создала совместное предприятие с Совкомбанком, выкупив у него половину долей в компании ЦТБ; под ее управлением – почти 1000 постаматов под брендом «Халва». В начале 2019 г. X5 объявила об СП с владельцем постаматов PickPoint.

«X5 стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России», – говорит директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнев. По его данным, в 2400 магазинах группы уже есть точки выдачи посылок. В день, по словам Плетнева, в магазинах Х5 выдается более 7000 посылок.