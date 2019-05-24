РФПИ и партнеры потратили на совместный бизнес с UFC $10 млн

Julio Cortez / AP

Российские инвесторы заплатили $9,7 млн за долю в совместном бизнесе с организатором турниров смешанных единоборств UFC. Об этом говорится в проспекте к IPO американской Endeavor Group, которая владеет UFC.

О создании совместного предприятия для развития индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (ОАЭ) и UFC объявили 18 июля 2018 г. По курсу ЦБ на дату объявления сделки вклад российских инвесторов в СП составил около 605,6 млн руб.

Как распределены доли партнеров в российском бизнесе, в проспекте Endeavor не сказано, но отмечено, что доля не контрольная. Представитель РФПИ эти данные также не раскрыл.

По условиям сделки с Endeavor российские партнеры получили пут-опцион: они смогут продать свои доли в компании через 5,5 года после внесения денег в СП. Цена выкупа будет определяться как наибольший показатель из двух: либо по справедливой рыночной стоимости, либо как сумма инвестированных средств (вложения российских инвесторов минус средства, которые были распределены компанией акционерам). И на конец 2018 г., и на 31 марта 2019 г. Endeavor оценивал эту сумму в $9,7 млн.

Совместное предприятие россиян и UFC займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под ее брендом в России и СНГ, а также популяризацией смешанных единоборств, организацией трансляций, привлечением спонсоров, производством лицензионной продукции, продажей прав на трансляции, рассказывал «Ведомостям» летом 2018 г. представитель РФПИ.

Endeavor Group объявила о нармерении провести IPO 23 мая 2019 г. Помимо турниров UFC группа проводит конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс США» – она выкупила их организатора в 2015 г. у структур Дональда Трампа, действующего президента США. Ранее Endeavor Group купила спортивное и модельное агентство IMG Worldwide за $2,4 млрд. Также группа занимается агентской деятельностью, у нее более 150 клиентов, среди них – Рианна, Шарлиз Терон и др.

Но более 70% выручки группе приносит контент (от телешоу до сериалов и видеоигр) и лицензионные отчисления с него, отмечает Financial Times (FT). Как говорится в проспекте Endeavor, группа профинансировала и/или продала более 100 шоу и фильмов, среди них – «Ночной администратор», «Ла-Ла Ленд», «Убивая Еву» и др. Выручка группы за 2018 г. – $3,6 млрд.

Endeavor Group не раскрыла, сколько рассчитывает привлечь от IPO. Для расчета комиссии по сделке указана сумма размещения в $100 млн. В 2017 г. Endeavor оценивался инвесторами при последней сделке в $6,3 млрд. Средства от сделки пойдут на общекорпоративные цели, часть средств может пойти на выплаты по долгам и покупку других активов, отметила FT.