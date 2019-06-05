Совладелец «Магнита» хочет продать «Системе» фармацевтические заводы

Владимир Евтушенков задумал создать одну из крупнейших фармацевтических компаний в России Евгений Разумный / Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических активов у Marathon Group Александра Винокурова, рассказали партнер одной из сторон и два человека, знающих об этом от потенциальных участников сделки. Речь о покупке двух предприятий – курганского «Синтеза» и ставропольского «Биокома», уточнили два собеседника. О каких пакетах акций идет речь и какова их возможная цена, им не известно.

Соглашение стороны могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме (начинается 6 июня), отмечают все собеседники «Ведомостей».

Представитель «Системы» сказал лишь, что АФК рассматривает различные варианты расширения фармбизнеса. Marathon Group не ответила на запрос. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил, что со всеми документами, поступающими в ФАС, можно ознакомиться на ее сайте; там соответствующих ходатайств «Ведомостям» найти не удалось.

Винокуров – бывший президент группы «Сумма» и инвестиционного подразделения «Альфа-групп», А1. В 2017 г. вместе с Сергеем Захаровым он создал Marathon Group на базе принадлежавших ему фармацевтических активов – производителей лекарств «Синтез» и «Биоком», кожных антисептиков «Бентус лаборатории» (30%, бренд Sanitelle) и аптечного оператора «Мега фарм» (сети «А-мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life»), фармдистрибутора «СИА интернейшнл» (позднее продан ритейлеру «Магнит», где у Marathon Group 11,8%). Также группе принадлежат производитель вакцин «Форт» и доля в крупнейшем франчайзи сети KFC.

«Синтез» и «Биоком» – жемчужины в фармацевтическом портфеле Marathon Group, напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Первый, по собственным данным, входит в десятку крупнейших в России заводов по производству лекарств с долей рынка около 3%. Свыше трети препаратов предприятие изготавливает из собственных субстанций, в том числе антибиотики. Выручка компании в 2018 г. – 8,6 млрд руб., чистая прибыль – 910 млн руб. Согласно списку аффилированных лиц «Синтеза» на 31 марта 2019 г. у компаний Marathon Group – 51,6% акций «Синтеза», еще 42% акций принадлежит «дочке» «Ростеха», «Нацимбио» (ее представитель отказался от комментариев).

«Биоком», где группе принадлежит 75%, специализируется на производстве оригинальных антибактериальных непатентованных средств (так называемые ММН-дженерики). Выручка компании в 2017 г. – 811 млн руб., чистая прибыль – 107 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Шуляк оценивает стоимость обеих компаний в 15–16 млрд руб. без учета долга благодаря растущему портфелю «Синтеза». В фармацевтических компаниях основную ценность составляют не производственные активы, а продуктовый портфель и денежный поток, указывает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. И «Синтез», и «Биоком» производят в основном продукцию среднего и нижнего ценовых сегментов и в значительной степени ориентированы на госзакупки, продолжает он, поэтому их стоимость принципиально зависит от того, будет ли государство, как обещает, софинансировать затраты на лекарства, которые назначают амбулаторно (вне стационаров). Если будет, то нижний ценовой сегмент существенно возрастет и оба актива Marathon Group могут стоить и 30 млрд руб., по консервативным оценкам, а если нет – то и 10 млрд руб. будет «очень позитивной оценкой», резюмирует Глушков.

Последний год АФК «Система» усиливает присутствие на фармацевтическом рынке. В конце 2018 г. корпорация вместе с ВТБ купила фармпроизводителя OBL Pharm: у них вместе с менеджментом OBL Pharm 95%. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ. В апреле партнеры подписали обязывающее соглашение с консорциумом в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестфонда и ближневосточных фондов об их вхождении в капитал OBL Pharm. После закрытия сделки (планируется во II квартале) у консорциума будет 28% в фармкомпании, у ВТБ – 46%, у «Системы» – 13%.

До этого отрасль была представлена в портфеле «Системы» только биофармацевтическим «Биннофармом», выпускающим в том числе вакцину против гепатита B. После покупки OBL Pharm президент АФК «Система» Андрей Дубовсков заявил об «уникальной возможности» создать на ее базе «одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов», объединив ее с «Биннофармом». Создание объединенной компании, которая получит название Alium, АФК планирует завершить в 2019 г.

Приобретение «Синтеза» и «Биокома», если оно состоится, отвечает стратегии развития фармацевтического бизнеса «Системы», считает Шуляк. При этом долю рынка корпорации придется наращивать исключительно за счет отвоевывания ее у конкурентов, отмечает он. По оценкам DSM Group, в ближайшие пять лет российский фармрынок будет расти максимум на 5% в год; в 2018 г. он достиг 1,68 трлн руб. (+2,6%), включая 451 млрд руб. госзакупок.