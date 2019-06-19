Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Новый бизнес со смартфонами
Владелец магазинов re:Store и Nike открыл новый бизнес
Inventive Retail Group начала сдавать в лизинг смартфоны и другую технику
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Nventive DLM предоставляет другим компаниям в лизинг мобильные устройства, компьютерную и офисную технику
Максим Стулов / Ведомости
Inventive Retail Group, в которую входят сети магазинов re:Store, Samsung, Lego, Nike и др., создала новую компанию – Inventive DLM. Она предоставляет другим компаниям в лизинг мобильные устройства, компьютерную и офисную технику, управляет их IT-инфраструктурой, поставляет программное обеспечение и т. д., т. е. оказывает DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис). Об этом «Ведомостям» рассказала представитель группы Людмила Семушина.
Inventive DLM сдает в лизинг смартфоны и планшеты Apple, Samsung и др., компьютеры и ноутбуки HP, Lenovo, Dell, офисную технику и проч., перечисляет Семушина. За технику партнер платит ежемесячный взнос.
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