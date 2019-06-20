Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: «Лента» идет на рекорд
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Это крупнейшая сделка с начала года
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«Лента» – третий по обороту продовольственный ритейлер в России
Александр Демьянчук / ТАСС
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield. Сделка пройдет по схеме built-to-suit, т. е. девелоперу «Ориентир» предстоит возвести объект, а затем передать его в собственность ритейлера. При этом у «Ленты» есть возможность расширить склад до 80 000 кв. м – под это зарезервирована дополнительная территория, уточнили собеседники «Ведомостей».
Строительство уже началось, ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2020 г., отметил представитель девелопера.
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