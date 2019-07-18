Структура «Реновы» с партнерами запустила крупный завод алюминиевых сплавов

За семь лет он подорожал почти в два раза — до 45 млрд рублей

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КУМЗ – крупнейший в России производитель алюминиевой продукции высокого передела Евгений Разумный / Ведомости

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская обл.) завершил строительство комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, рассказал представитель завода. В эксплуатацию запущена вторая очередь. На ней будут выпускаться листы шириной до 3500 мм и плиты шириной до 4300 мм. Производство завода увеличится со 130 000 до 380 000 т в год. Продукция используется в авиакосмической отрасли, судостроении, машиностроении.

Основной владелец завода – «Алюминиевые продукты» (97,4%). Последние на 49,9% принадлежат «дочке» «Реновы» – «Ренова активу», остальные акции – у ООО «Инвенсил» Владимира и Александра Скорняковых (данные «СПАРК-Интерфакса»). Продукция, которая выпускается на новых мощностях КУМЗа, не имеет аналогов в мире и позволит закрыть потребности российской промышленности в алюминиевом прокате, отметил председатель совета директоров «Алюминиевых продуктов» Владимир Скорняков, его слова передал представитель завода.