Силуанов поручил оценить последствия реформы в электроэнергетике

Евгений Разумный / Ведомости

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил министерствам оценить возможные последствия от введения платы за резерв мощности и дифференцированных тарифов на передачу электроэнергии по магистральным и распределенным сетям. Письмо было отправлено в ФАС, Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Минстрой и Минпромторг 12 июля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его достоверность подтвердил представитель Минфина.

Сейчас промышленные потребители платят за присоединенную мощность, исходя из пиков потребления, при этом многие из них подключены к сетям «с запасом» по сравнению с фактической потребностью. Введение платы за всю присоединенную мощность лоббируют «Россети». Также компания выступает за дифференциацию тарифов, чтобы потребители, подключенные к магистральным сетям, несли расходы и на содержание распределительных. Осенью прошлого года обе инициативы поддержал вице-премьер Дмитрий Козак.

В конце июня генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева дать поручение ускорить принятие этих новшеств и утвердить их в этом году. По подсчетам крупных промышленных потребителей, ввод платы за резервирование мощности может стоить бизнесу дополнительные 100 млрд руб. в год. Об этом в июле писал премьер-министру Российский союз промышленников и предпринимателей.

По поручению Силуанова министерства должны с промышленными потребителями оценить, как эти инициативы повлияют на достижение национальных целей по увеличению темпов роста экономики и инвестиций в уставный капитал. О результатах ведомства должны доложить правительству до 3 августа.

Представители ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития подтвердили получение письма, Минпромторга отказался от комментариев. Во вторник, 23 июля, в Минэкономразвития должно пройти совещание по поручениям вице-премьера с участием бизнеса, рассказал человек, знакомый с приглашенными участниками. Представитель министерства отказался комментировать эту информацию.

Курирующий экономику первый вице-премьер вовремя и по делу одернул отраслевые ведомства, говорит директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев: «Перекладывание перекрестки с места на место и введение платежей за якобы имеющийся сетевой резерв только пополнят выручку электросетевой монополии в ущерб развитию промышленных отраслей».

Введение платы за резерв мощности не приведет к росту цен на электроэнергию, уверяет представитель «Россетей»: она зависит от затрат на содержание сетей и стоимости электроэнергии. Компания считает, что оплата резерва мотивирует потребителей ответственно оценивать необходимую присоединяемую мощность при подключении к сетям и затраты сетевых компаний на новое строительство мощностей сократятся.

Любое ухудшение условий предоставления услуг в энергетике негативно сказывается на промышленности и экономике, считает начальник отдела инвестиций «БКС брокер» Нарек Авакян. Металлургические и высокотехнологичные энергоемкие предприятия сильно зависят от цены на электроэнергию, рассуждает он: «Обязательная оплата электроэнергии по резервированной заранее мощности ухудшит условия ведения бизнеса в целом и потенциально может снизить инвестиции в ряде отраслей промышленности».

ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго также должны проконтролировать, насколько обосновано распределение перекрестного субсидирования (когда бизнес доплачивает за снижение тарифов для населения) между потребителями на разных уровнях напряжения. Сейчас перекрестное субсидирование в субъектах России между потребителями распределяют региональные власти по собственному усмотрению, при этом на сетях высокого напряжения обычно оказывается крупный бизнес, на который и ложится большая часть перекрестки. К 1 сентября этого года указанные в письме ведомства должны направить в правительство проекты нормативных актов, устанавливающих порядок контроля за обоснованностью такого распределения.