Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа

Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: Не с кем поговорить о газе

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Достижение договоренностей по транзиту газа через Украину до начала зимы – это оптимистичный сценарий PhotoXPress

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил конкретные сроки проведения следующей трехсторонней встречи с участием представителей России и Украины, посвященной продлению транзитного контракта. Она может состояться в Брюсселе 16 сентября, следует из письма, которое 22 июля Шефчович отправил министру энергетики России Александру Новаку. Подлинность документа подтвердили человек, близкий к одной из сторон переписки, и федеральный чиновник. Аналогичное предложение было сделано украинской стороне, сообщает Новаку Шефчович: «Надеюсь, что после получения результатов парламентских выборов в эти выходные их новое правительство будет быстро сформировано. И, как следствие, будет определено, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах».

Представители Еврокомиссии и правительства Украины не ответили на запросы. Минэнерго России, «Газпром» и НАК «Нафтогаз» от комментариев отказались.

Страны ЕС – главные иностранные покупатели российского газа: 171 млрд куб. м в 2018 г. Всего за год «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 201,7 млрд куб. м газа, из них 86,8 млрд (43%) – через Украину, но контракт на транзит заканчивается в конце 2019 г.