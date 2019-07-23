Налоговики смогут делать контрольные закупки в виртуальных казино и лотереях

На эти цели государство может выделять более 500 000 рублей в год

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Теперь у ФНС с помощью контрольных закупок появится возможность определять конечного получателя денежных средств PhotoXPress

Поправки в законы «О лотереях» и «О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» на прошлой неделе в третьем чтении приняла Госдума, а во вторник, 23 июля, их одобрил Совет Федерации. Изменения дают дополнительные полномочия Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Теперь ее сотрудники смогут совершать «контрольную закупку» с целью установки российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица, осуществляющего незаконную деятельность по проведению лотерей, азартных игр и игр в букмекерских конторах и на тотализаторах, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Для этих целей государство должно будет выделять ежегодно 533 250 руб. Эти деньги, как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, пойдут на пополнение виртуальных счетов онлайн-казино, через которые делаются ставки. Размер средней ставки – 240 руб. Полномочиями по совершению сделок планируется наделить трех сотрудников ФНС. Каждый ежедневно будет совершать в среднем три сделки. Как будет декларироваться прибыль в случае выигрыша, в документах не указано.