Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: ФНС сделает ставку

Налоговики смогут делать контрольные закупки в виртуальных казино и лотереях

На эти цели государство может выделять более 500 000 рублей в год

Поправки в законы «О лотереях» и «О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» на прошлой неделе в третьем чтении приняла Госдума, а во вторник, 23 июля, их одобрил Совет Федерации. Изменения дают дополнительные полномочия Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Теперь ее сотрудники смогут совершать «контрольную закупку» с целью установки российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица, осуществляющего незаконную деятельность по проведению лотерей, азартных игр и игр в букмекерских конторах и на тотализаторах, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Для этих целей государство должно будет выделять ежегодно 533 250 руб. Эти деньги, как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, пойдут на пополнение виртуальных счетов онлайн-казино, через которые делаются ставки. Размер средней ставки – 240 руб. Полномочиями по совершению сделок планируется наделить трех сотрудников ФНС. Каждый ежедневно будет совершать в среднем три сделки. Как будет декларироваться прибыль в случае выигрыша, в документах не указано.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике