«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС в Санкт-Петербурге

Госкомпании достался один из старейших игроков на этом рынке – Петербургская топливная компания

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ПТК создана в 1994 г. по инициативе городских властей Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Роснефть» покупает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК), сообщила госкомпания. ПТК – крупнейший независимый топливный оператор Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ее заправки есть также в Республике Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Всего у компании 141 АЗС, две нефтебазы и 125 бензовозов. Сумму сделки «Роснефть» не сообщает.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля ПТК на топливном рынке города составляет около 17% (по численности заправок). Больше доля только у «Лукойла» – 24%, у «Роснефти» – 10%. Таким образом, после сделки госкомпания будет крупнейшим игроком в регионе.