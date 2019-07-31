Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Вертолеты снова в небе
В Московском регионе впервые за 50 лет появятся регулярные вертолетные перевозки
Рейсы будут организованы к авиасалону МАКС в августе
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Добраться до авиасалона МАКС на вертолете можно будет за 19 000–23 000 руб.
Максим Стулов / Ведомости
Компания «Хелиэкспресс» (входит в «РВС-холдинг») во время авиасалона МАКС организует регулярные пассажирские вертолетные перевозки от своего хелипарка «Подушкино» (Одинцово) до аэропорта «Жуковский», рассказал представитель «РВС-холдинга». Полеты будут выполняться на российском вертолете «Ансат» в конфигурации на семь пассажиров.
Регулярные вертолетные перевозки организуются в Московской зоне впервые почти за 50 лет: в 1960–1971 гг. регулярные рейсы выполнялись с вертолетной станции «Аэрофлота» рядом с Ленинградским шоссе в аэропорты «Внуково» и «Шереметьево», также были регулярные рейсы между этими аэропортами и между «Внуково» и аэропортом «Быково», говорит представитель РВС.
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