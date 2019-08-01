«Резервный» бюджет отдал федеральному 65,4 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году «Роснефтегаз» заплатил в бюджет 65,4 млрд руб. (по итогам 2017 г.), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это больше чистой прибыли компании за 2017 г., которая составила 33,8 млрд руб.

Через «Роснефтегаз» государство владеет долями в крупнейших госкомпаниях – в частности, 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 27,6% «Интер РАО». «Роснефтегаз» получает дивиденды на эти госпакеты.

Это еще один бюджет правительства, объяснял «Ведомостям» президент России Владимир Путин в декабре 2016 г.: «Да, есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза», и некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Компания инвестирует в принадлежащую «Роснефти» верфь «Звезда» и строительство четырех электростанций в Калининградской области, отмечал президент.

За прошлый год «Роснефтегаз» перечислил Росимуществу почти вдвое больше, чем получил от госкомпаний. Средства на его счетах за год снизились втрое – 70% до 21 млрд руб., зато краткосрочные вложения выросли в два раза – до 289 млрд руб.

Дивиденды, которые платят госкомпании «Роснефтегазу», попадают в бюджет России лишь спустя два года. Если «Газпром» или «Роснефть» заплатят по итогам 2018 г. на пакеты «Роснефтегаза» 43,1 млрд и 137,3 млрд руб. соответственно, то эти деньги «Роснефтегаз» отразит по итогам этого года как выручку и лишь в следующем году выплатит дивиденды. В 2017 г. три госкомпании заплатили «Роснефтегазу» 56,7 млрд руб., следует из их отчетности.

Выручка «Роснефтегаза» в 2018 г. – 142 млрд руб., из них 80,2 млрд – дивиденды госкомпаний «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», чистая прибыль «Роснефтегаза» – 177 млрд руб. за счет снижения «прочих расходов» до 34 млрд руб. и «прочих доходов» в 84 млрд руб.

Что «Роснефтегаз» отражает в этих строках, неясно. Связаться с его представителем не удалось.

Нераспределенная прибыль перевалила за 0,5 трлн руб., следует из данных компании.