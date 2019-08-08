Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: ВТБ помог «Системе»
ВТБ помог АФК «Система» купить две фармацевтические компании за 12 млрд рублей
В течение трех лет корпорация выкупит долю банка
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ВТБ помог АФК «Система» купить две фармацевтические компании (на фото глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель правления «Банк ВТБ» Андрей Костин (слева направо)
Артем Коротаев / ТАСС
АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с финансовым партнером выкупила у Marathon Group Александра Винокурова доли в уставном капитале двух фармацевтических компаний – «Синтез» (46,5% долей) и «Биоком» (75,1%), сообщили представители сторон.
Покупатель, по их словам, – кипрская Sinocom Investments. Sinocom Investments – «внучка» «Системы», следует из данных реестра Кипра.
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