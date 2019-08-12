Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке

Сайт авиакомпании не работает в день начала распродажи билетов

Максим Стулов / Ведомости

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке». «Она вызвала обрушение сайта, который до сих пор не работает», – сообщила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова. IT-службы компании рассчитывают восстановить работу сайта в течение часа, затем будем заниматься поисками источника DDoS-атаки, уточнила она.

DDoS-атака произошла в самом начале крупной распродажи билетов лоукостера: распродажа стартовала сегодня в 14.00 мск. Корреспондент «Ведомостей» отметил сбой в работе сайта еще в ночь с 11 на 12 августа. Ночью в колл-центре ему сообщили, что сайт не работает из-за большого наплыва клиентов, ожидающих начала распродажи.

Всего «Победа» планирует продать 200 000 билетов по минимальной цене 499 руб. в одну сторону с учетом сборов. Билеты по минимальной цене будут продаваться более чем на 80 направлений, это, по сути, вся маршрутная сеть лоукостера. Распродажа должна продлиться до 18 августа.

Обычно в понедельник количество уникальных пользователей в отдельно взятый момент составляет 1300–1500 человек, но уже рано утром сегодня в ожидании распродажи на сайте было около 25 000 пользователей, в какой-то момент их количество достигло 75 000, рассказала Селиванова. «Наш сайт рассчитан на комфортную обработку 50 000 уникальных пользователей, при большем количестве он начинает работать медленнее, продолжает она. Интерес к распродаже оказался выше, чем мы рассчитывали, но обрушение сайта вызвала именно DDoS-атака», – добавила Селиванова.

Компания Qrator Labs, занимающаяся защитой от DDoS-атак и называющая «Победу» своим клиентом, не отметила роста нелегитимной нагрузки на инфраструктуру авиакомпании. По данным центра сетевых операций Qrator Labs, признаков DDoS- атаки не зафиксировано.

DDoS-атака точно была, настаивает Селиванова. Компания Qrator Labs отвечает только за корпоративный сайт «Победы», а не за раздел бронирования и продажи билетов, поясняет она.

«Победа» в этом году вышла на четвертое место в списке крупнейших российских авиакомпаний после «Аэрофлота», S7 и другой «дочки» «Аэрофлота» – «России». В первом полугодии «Победа» перевезла 4,6 млн человек и остается самой востребованной регулярной авиакомпанией: средняя загрузка ее рейсов, по данным «Росавиации, составляет 92,5%, у других лидеров регулярных перевозок загрузка колеблется от 77 до 88%.

План лоукостера на 2019 г. – 10 млн человек.