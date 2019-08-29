Финансы «Русской аквакультуры» Максима Воробьева пошли на поправку

Впервые за три года в садках «Русской аквакультуры» содержится рыба трех поколений «Русская аквакультура»

Крупнейший в стране производитель атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура» наконец смог преодолеть последствия болезней рыб на ее фермах в 2015 г. За первое полугодие 2019 г. компания продала 9600 т рыбы на 4,9 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности «Русской аквакультуры» по МСФО. Годом ранее ее продажи составили 772 т, а выручка – 305 млн руб. Всего за январь – июнь в России произведено 37 900 т лососевых видов рыб, из них почти половина – форель, по данным Минсельхоза.

Впервые за три года в садках «Русской аквакультуры» содержится рыба трех поколений, что позволило восстановить нормальный производственный цикл, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов. По его словам, рыбу 2017 г. компания забивала, рыба 2018-го пойдет в продажу на 2020 г., а выпущенные в текущем сезоне мальки – через полтора года.

Трудности преследовали компанию несколько лет подряд. В августе 2014 г. Россия запретила импорт норвежской рыбы, на которую приходилась основная часть продаж дистрибуторского подразделения «Русской аквакультуры» – Русской рыбной компании (РРК). Цены выросли, и спрос на продукцию упал. Впоследствии РРК была продана.

Потом существенные убытки «Русской аквакультуре» принесли болезни рыб: лососевая вошь и миксобактериоз. Остановить их распространение удалось только в 2016 г. Компания стала лучше контролировать биологические риски, применять лучшие мировые практики по кормлению рыб, объяснял ранее «Ведомостям» Соснов.

Все эти меры позволили «Русской аквакультуре» повысить показатель эффективности производства, выраженный как операционная EBITDА на 1 кг реализованной продукции. По итогам II квартала 2019 г. он один из лучших в отрасли, отмечает Соснов: 218 руб./кг для атлантического лосося, или 2,76 евро/кг. Для сравнения: у крупнейшего в мире производителя искусственно выращенного лосося, норвежской Mowi (бывшая Marine Harvest), этот показатель в целом по группе составлял 2,14 евро/кг, в том числе 2,45 евро для норвежских ферм, 2,63 евро – для фарерских и 2,92 евро для шотландских, по данным отчетности компании за II квартал 2019 г.

Чистая прибыль «Русской аквакультуры» за январь – июнь 2019 г. выросла в 6,5 раз до 1 млрд руб. Чистый долг сократился с 3,7 млрд руб. на 31 декабря 2018 г. до 3,1 млрд руб. на 30 июня 2019 г.

По итогам 2019 г. «Русская аквакультура» ожидает довести производство рыбы до 18 000–20 000 т, заняв 17–20% российского рынка аквакультурной красной рыбы. Весь рынок Соснов оценивает в 50 млрд руб., или 100 000 т продукции, т. е. на уровне 2018 г.

В среднесрочной перспективе – до 2025 г. – «Русская аквакультура» планирует ежегодно продавать 30 000–35 000 т лосося и форели в год. «Развитие российского рынка охлажденной красной рыбы только набирает обороты, мы ожидаем продолжения укрепления спроса на нашу продукцию», – сказал Соснов.

Основной акционер «Русской аквакультуры» – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, у него 48% акций, по данным списка аффилированных лиц на 30 июня. Еще почти 25% принадлежат УК «Свиньин и Партнеры» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Риэлти кэпитал», 13,9% – у «Совкомбанка», по данным отчетов компании.