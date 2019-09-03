«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

«Роснефть» опубликовала заявление, в котором призвала руководство «Транснефти» извиниться за публичную критику предложений экс-канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера по улучшению качества российской нефти при транспортировке по трубопроводам.

«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями […] в его адрес», говорится в сообщении госкомпании.

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти». Представитель «Транснефти» несколько дней спустя заявил, что транспортная компания может согласиться с предложением «Роснефти», только если сами нефтяные компании профинансируют оплату услуг инспекторов. В целом же он раскритиковал предложения «Роснефти». Эти комментарии «Роснефть» посчитала «публичным шельмованием», отмечается в сообщении нефтяной госкомпании.

19 апреля европейские покупатели обнаружили в российской нефти повышенное содержание хлорорганических соединений. 24 апреля Белоруссия, Украина, Польша, Венгрия и Чехия отказались от российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Президент России Владимир Путин тогда заявил, что «инцидент […] нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб».

Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Из сообщения «Роснефти» следует, что нефтяная госкомпания солидарна с оценкой белорусской стороны.

Для того чтобы решить проблему – как обойтись с загрязненной нефтью – «Транснефть» предложила смешать чистую нефть с грязной так, чтобы не превышать ГОСТ.

«Роснефть» заявляет, что не поддерживает план «Транснефти» по смешиванию загрязненной нефти с качественным сырьем. Госкомпания «категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. «Роснефть» настаивает на том, что потребители должны получать нефть, соответствующую по своим характеристикам, сдаваемой в систему», говорится в сообщении.

Представитель «Транснефти» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».