«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики

Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая негосударственная нефтяная компания в России «Лукойл» меняет дивидендную политику, следует из решения ее совета директоров. Компания намерена платить акционерам не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Корректироваться свободный денежный поток будет на процентные платежи и расходы на обратный выкуп. Кроме того, дивиденды будут округляться до цифры, кратной рублю, говорится в сообщении.

Первые выплаты, рассчитанные от свободного денежного потока, акционеры «Лукойла» получат уже в этом году по итогам девяти месяцев 2019 г., уточняется в сообщении компании. Совет директоров предложил провести внеочередное собрание акционеров 3 декабря.

Кроме того, дивиденды станут приоритетом при распределении капитала, а выкуп акций, который компания объявила в начале осени (на $3 млрд до 2022 г.), будет происходить только при выгодном рынке, пообещал инвесторам вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами НК Павел Жданов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтверждает «Ведомостям» участник беседы с топ-менеджером. «В отличие от предыдущей программы (выкуп 35 млн акций на $3 млрд был завершен летом этого года. – «Ведомости»), где мы присутствовали на рынке почти каждый день, новая программа будет иметь второй приоритет по отношению к дивидендам», – отметил Жданов. Если конъюнктура для выкупа акций не сложится, то компания «весь денежный поток отправит на дивиденды», сказал он.

До сих пор дивидендная политика «Лукойла» предусматривала выплату акционерам не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. За 2018 г. с учетом промежуточных дивидендов «Лукойл» заплатил 30% чистой прибыли – 187,5 млрд руб. Свободный денежный поток в прошлом году составил 555 млрд руб., а на обратный выкуп за тот год компания потратила 59,2 млрд руб. По новой дивидендной политике выплаты за 2018 г. могли бы составить почти 456 млрд руб.

За первое полугодие 2019 г. свободный денежный поток «Лукойла» составил 308 млрд руб., при этом на завершение предыдущей программы обратного выкупа акций компания направила 133,6 млрд руб. В сентябре «Лукойл» объявил о планах к 2022 г. выкупить своих акций еще на $3 млрд, но пока к этому не приступал. Совет директоров «Лукойла» предложил собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за январь – сентябрь 2019 г. в размере 137,28 млрд руб. – это максимальный уровень за историю компании.

Новость понравилась акционерам «Лукойла»: за несколько минут после публикации официального сообщения капитализация компании выросла на 1% до 4,1 трлн руб. К концу дня «Лукойл» подорожал на 1,94% при росте индекса Мосбиржи на 1,04%.

«Лукойл» может себе позволить щедрую дивидендную политику, учитывая низкую долговую нагрузку, меньше 0,1 EBITDA», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «В абсолютном значении дивиденды, вероятно, вырастут, учитывая довольно благоприятную конъюнктуру: цена на нефть около $60/барр. и слабый рубль. Скажется и то, что у «Лукойла» нет больших новых проектов», – считает Маринченко.

По итогам года «Лукойл» может заплатить 357,5 млрд руб. дивидендов с учетом промежуточных, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он называет переход на дивиденды от свободного денежного потока правильным решением: вырастет дивидендная доходность (до 8,5%, сейчас – 5,7%) или подорожают акции компании. По мнению старшего аналитика «БКС премьера» Сергея Суверова, суммарные размеры выплат акционерам «Лукойла» за 2019 г. могут оказаться еще выше – до 390 млрд руб.

По данным «Лукойла» на конец прошлого года, доля менеджмента в структуре акционеров компании с учетом прямого владения Вагита Алекперова и Леонида Федуна составляла 36%, таким образом, на долю этих акционеров может прийтись суммарно от 128,7 млрд до 140,4 млрд руб.

«Лукойл» – далеко не первая российская компания, которая платит дивиденды от свободного денежного потока. Например, производитель стали ММК платит не менее 50% свободного денежного потока, если долговая нагрузка компании меньше 1 EBITDA, а «Северсталь» при аналогичном показателе – не менее 100%.