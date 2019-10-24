Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
Делается это во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 12 октября, напоминает Дитрих. В экономическом обосновании, отправленном вместе с проектом распоряжения, министр указывает, что суммарный убыток авиакомпаний в 2018 г. составил 53,9 млрд руб., а их дополнительные расходы из-за роста цен на керосин – 58 млрд руб., рассказали чиновники. В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}