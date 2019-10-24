Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Субсидия в пользу Utair

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

Формула ведомства наиболее выгодна обремененной долгами Utair

Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд руб. авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 г. 21 октября министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и само правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Делается это во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 12 октября, напоминает Дитрих. В экономическом обосновании, отправленном вместе с проектом распоряжения, министр указывает, что суммарный убыток авиакомпаний в 2018 г. составил 53,9 млрд руб., а их дополнительные расходы из-за роста цен на керосин – 58 млрд руб., рассказали чиновники. В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.

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