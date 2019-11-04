Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: «Л’Этуаль» и 1000 «Подружек»
Сеть магазинов «Подружка» вырастет втрое после покупки доли в ней «Л’Этуаль»
Это позволит компании подняться на второе место среди крупнейших сетей дрогери в России
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«Подружка» намерена открыть несколько сотен магазинов в ближайшие несколько лет
«Подружка»
Операционная компания сети магазинов косметики «Подружка» – ООО «Табер трейд» с прошлой недели рассылает письма компаниям-партнерам, в которых сообщает подробности о сделке с крупнейшим игроком парфюмерно-косметического рынка «Л’Этуаль». «Ведомости» ознакомились с копией такого письма. Два поставщика «Подружки» подтвердили его подлинность.
25 октября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила от управляющей компании «Л’Этуаль» – ООО «Алькор и Ко» – ходатайство о покупке 100% долей в «Табер трейде». Всю «Подружку» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал в 5,5 млрд руб.
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