«Гранд сервис экспресс» запустит новые маршруты в Крым

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров Крым «Гранд сервис экспресс» собирается в 2020 г. увеличить число маршрутов в этом направлении. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь (первые отправятся в декабре) добавится южный маршрут, он свяжет с Крымом Кисловодск и Краснодар, и поезда из Екатеринбурга и Мурманска, а также несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города полуострова. Об этом рассказал гендиректор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.