«Гранд сервис экспресс» запустит новые маршруты в Крым
Компания может забрать часть пассажиров у Федеральной пассажирской компании и авиакомпаний, считают эксперты
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров Крым «Гранд сервис экспресс» собирается в 2020 г. увеличить число маршрутов в этом направлении. К поездам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь (первые отправятся в декабре) добавится южный маршрут, он свяжет с Крымом Кисловодск и Краснодар, и поезда из Екатеринбурга и Мурманска, а также несколько новых маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города полуострова. Об этом рассказал гендиректор компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.
Через какие именно города пройдут новые маршруты, пока не решено, но их планируется открыть до начала курортного сезона, обещал он. Поездка поездом будет обходиться дешевле, чем самолетом, заверил топ-менеджер.
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