Бизнес

РЖД начнет продавать билеты на разные виды транспорта в России и за рубежом

Услуга будет доступна со следующего года
Владимир Штанов
Владимир Штанов
РЖД планирует продавать через интернет до 70% билетов в поездах дальнего следования /Ярослав Чингаев / ТАСС

В начале 2020 г. холдинг РЖД планирует обновить свой сайт и запустить продажи билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок, рассказал директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин. На первом этапе можно будет купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления. В дальнейшем к этому списку может добавиться автомобильный транспорт (такси) и водный (паромная переправа, речные скоростные суда). Также изучается возможность бронирования номеров в гостиницах.

Услуга станет доступна и в мобильном приложении «РЖД пассажирам» в 2020 г., говорит представитель РЖД.

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