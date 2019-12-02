РЖД начнет продавать билеты на разные виды транспорта в России и за рубежом

В начале 2020 г. холдинг РЖД планирует обновить свой сайт и запустить продажи билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок, рассказал директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин. На первом этапе можно будет купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления. В дальнейшем к этому списку может добавиться автомобильный транспорт (такси) и водный (паромная переправа, речные скоростные суда). Также изучается возможность бронирования номеров в гостиницах.